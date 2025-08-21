Норвегия создала вторую бригаду в Арктике для мониторинга границы с РФ

Норвегия в среду официально создала вторую бригаду в своем арктическом регионе на границе с Россией, сделав еще один шаг к выполнению обещания НАТО утроить мощность бригады до 2032 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Вновь бригада "Финнмарк" соответствует первой в истории страны стратегии национальной безопасности, принятой в начале этого года, которая призывает к быстрому усилению обороны и углублению сотрудничества с ЕС.

"Нам приходится жить с более опасной и непредсказуемой Россией. Создание бригады "Финнмарк" является необходимым ответом на более неопределенную ситуацию с безопасностью в мире", – заявил министр обороны Туре О. Сандвик.

В настоящее время в Осло на действительной службе находится чуть более 4 500 солдат, но это число значительно дополняется Национальной гвардией, которая насчитывает более 40 000 человек, прошедших 12-месячную начальную службу, в стране практикуется военный призыв как для мужчин, так и для женщин.

Бригады НАТО обычно насчитывают 3 000-5 000 солдат, и член-основатель военного альянса намерен еще больше расширить свой военный потенциал за счет третьей бригады, которая будет дислоцирована на юге страны.

Одновременно с развертыванием бригады в Финнмарке правительство передало недавно отремонтированные объекты стоимостью 130 миллионов евро (1,5 миллиарда норвежских крон) в Порсангмоене, провинция Финнмарк. Как один из самых северных военных гарнизонов в мире, бригада будет осуществлять мониторинг российской границы и милитаризованного Кольского полуострова.

Согласно долгосрочному плану обороны страны, бригада будет усилена боевой противовоздушной обороной, артиллерийским батальоном, одним батальоном легкой пехоты, инженерной ротой и разведывательной эскадрильей.

В 2024 году парламент Норвегии одобрил план увеличения оборонных расходов Осло до почти 138 миллиардов евро к 2036 году, то есть примерно на 51 миллиард евро (611 миллиардов норвежских крон). Это 37-процентное увеличение оборонных расходов также значительно усилит военно-морскую мощь Норвегии благодаря пяти новым фрегатам и полной модернизации ее подводного флота.

Недавно четыре члена НАТО провели военно-морские у чения в арктических водах в рамках более широкого развертывания патрулирования Крайнего Севера.

В Норвегии весной также устроили испытания для группы из 13 разведчиков в Арктике, которые длились 100 дней.