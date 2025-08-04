Країни НАТО провели навчання біля берегів Норвегії з метою посилення присутності в Арктиці

Чотири члени НАТО провели військово-морські навчання в арктичних водах в рамках ширшого розгортання патрулювання Крайньої Півночі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Кораблі з Нідерландів, Норвегії, Португалії і Німеччини взяли участь у маневрах біля північного узбережжя Норвегії і на Крайній Півночі, спрямованих на "відпрацювання здатності Альянсу працювати разом", повідомляє Морське командування НАТО (MARCOM).

Ці навчання є частиною ширшого розгортання, оголошеного минулого тижня на тлі зростання напруженості між НАТО і Росією.

Операція також спрямована на забезпечення безпеки морських шляхів і моніторинг підводної діяльності в Арктичному регіоні, стратегічно важливому регіоні, де розташовані об'єкти критично важливої інфраструктури, в тому числі підводні кабелі, що з'єднують континентальну Європу з норвезьким архіпелагом Шпіцберген.

Хоча НАТО регулярно стежить за водами Північної Європи, він періодично посилює спостереження і навчання в регіоні.

Метою цих навчань є "покращення розуміння Альянсом морського середовища, посилення обміну інформацією і відпрацювання навігаційних маневрів", – повідомив Euractiv Арло Абрахамсон, речник Військово-морського командування НАТО.

Розгортання відбулося якраз перед тим, як минулого тижня президент США Дональд Трамп віддав наказ про передислокацію двох атомних підводних човнів, що було охарактеризовано як надзвичайна ескалація у відносинах з Росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні оголосив про відправлення до кінця року військового судна для патрулювання арктичних вод, назвавши це реакцією на військове нарощування в регіоні з боку Росії.