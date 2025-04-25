Bloomberg: Норвегія влаштувала випробування для групи розвідників в Арктиці

В Норвегії влаштували випробування для групи з 13 розвідників в Арктиці, які триватимуть 100 днів.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В ході навчань норвезькі бійці мали перевірити вплив арктичних умов на їхнє тіло і психіку. Також перевіряли, як арктичний клімат впливає на роботу техніки.

Завдання загону – вижити протягом 100 днів, що більш ніж удвічі перевищує тривалість попередніх військових експедицій до цієї частини Норвегії.

В ході місії норвезькі бійці також практикувалися в евакуації своїх поранених – добровольців-новобранців, які виступили у ролі поранених, везли на санях за снігоходами 265 кілометрів протягом 51 години.

Перед початком експедиції у бійців взяли зразки крові, виміряли об’єм легенів і м'язову масу. Тести були повторені в середині шляху, а наприкінці 100 днів аналізи будуть проведені ще раз.

В середині 100-денних навчань солдати зупинилися на триденну перерву, під час якої вони пройшли медичні та психологічні тести.

Командир загону сказав, що тоді вперше за три місяці він зміг змінити шкарпетки.

Стрес від постійних місій і брак сонячного світла так далеко на півночі в цю пору року зробили членів загону дратівливими і призвели до деяких сварок, додав він.

30 квітня очікується завершення місії. Як зазначено, близько 75 відсотків результатів будуть опубліковані на широкий загал, а решта буде передана лише союзникам по НАТО.

Командир загону каже, що заінтригований тим, що покажуть результати фізичного та психологічного тестування про військові операції в таких умовах.

Нагадаємо, в Естонії анонсували військові навчання Siil 2025, в яких візьмуть участь понад 1500 британських і французьких військовослужбовців на додаток до вже дислокованих тут у складі бойової групи НАТО.

Повідомляли також, що у портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.