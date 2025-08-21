Опонент Орбана розкритикував президента Угорщини за допис про обстріл Мукачева

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив з критикою президента Угорщини Тамаша Шуйока, який видалив слово "російський" зі свого допису про ракетний обстріл міста Мукачево.

Про це Мадяр написав у соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Угорський опозиціонер зазначив, що з "глибоким сумом" довідався про російську ракетну атаку "на місто Мукачево та наших співвітчизників-угорців".

"А маріонетковому президенту республіки Тамашу Шуйоку має бути дуже соромно! "Президент" написав про російський ракетний удар у своєму первинному дописі, а потім видалив слово "російський" зі свого допису… Завжди можна впасти ще нижче", – йдеться у дописі Мадяра.

Він також саркастично зауважив, що главі МЗС Угорщини слід було б викликати російського посла у зв’язку з російською ракетною атакою.

"Сподіватимемося, що Петер Сійярто як міністр закордонних справ, що турбується про своїх співгромадян, вже викликав посла "Росії, яка ніколи не втручається у внутрішні справи інших країн", – написав Мадяр.

Як повідомляла "ЄП", президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського ракетного обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття, без згадки про нього, а також наголосив на потребі "досягти мирної угоди".

За останніми даними, внаслідок нічної ракетної атаки РФ на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області постраждали 19 людей.