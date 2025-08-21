Оппонент Орбана раскритиковал президента Венгрии за пост об обстреле Мукачева

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выступил с критикой президента Венгрии Тамаша Шуйока, который удалил слово "российский" из своего поста о ракетном обстреле Мукачева.

Об этом Мадяр написал в соцсети Facebook, сообщает "Европейская правда".

Венгерский оппозиционер отметил, что с "глубокой скорбью" узнал о российской ракетной атаке "на город Мукачево и наших соотечественников-венгров".

"А марионеточному президенту республики Тамашу Шуйоку должно быть очень стыдно! "Президент" написал о российском ракетном ударе в своем первоначальном сообщении, а затем удалил слово "российский" из своего поста... Всегда можно пасть еще ниже", – говорится в посте Мадяра.

Он также саркастически заметил, что главе МИД Венгрии следовало бы вызвать российского посла в связи с российской ракетной атакой.

"Будем надеяться, что Петер Сийярто как министр иностранных дел, заботящийся о своих согражданах, уже вызвал посла "России, которая никогда не вмешивается во внутренние дела других стран", – написал Мадяр.

Как сообщала "ЕП", президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского ракетного обстрела завода в Мукачеве, но потом удалил слово "российский" из публикации.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар по регионам Украины, в результате которого пострадало Закарпатье, без упоминания о нем, а также подчеркнул необходимость "достичь мирного соглашения".

По последним данным, в результате ночной ракетной атаки РФ на американский завод Flex в Мукачеве Закарпатской области пострадали 19 человек.