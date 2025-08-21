У Німеччині працівника звинувачують у крадіжці понад 2 тонн кави з роботи

У німецькому Гамбургу звинуватили в крадіжці в особливо великих розмірах 31-річного чоловіка, який, за попередніми даними, привласнив собі понад дві тонни кави з роботи.

Про це повідомила в четвер поліція Гамбурга, пише "Європейська правда".

Фабрика в Гамбургу на початку серпня звернулась до поліції через підозру, що один з працівників краде каву і потім перепродає її для особистого збагачення.

На початку тижня правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, в автомобілі якого знайшли близько пів тонни свіжообсмаженої кави, розфасованої в однокілограмові мішки.

За запитом прокуратури Гамбурга поліцейські обшукали квартиру та два гаражі, що належать працівникові.

"Вони вилучили ще 1900 кілограмів кави, понад 20 тисяч євро готівкою та високоякісний наручний годинник як ймовірні доходи від злочину та докази", – ідеться в повідомленні.

На час слідства чоловіка відпустили, а його автомобіль конфіскували.

Як повідомлялось, у липні в Німеччині засудили трьох чоловіків за крадіжку сотень стародавніх золотих монет у 2022 році.

Крім того, колишній студент юридичного факультету в Німеччині відсудив у ресторану, який його звільнив, 100 тисяч євро компенсації.