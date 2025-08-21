В Германии работника обвиняют в краже более 2 тонн кофе с работы
В немецком Гамбурге обвинили в краже в особо крупных размерах 31-летнего мужчину, который, по предварительным данным, присвоил себе более двух тонн кофе с работы.
Об этом сообщила в четверг полиция Гамбурга, пишет "Европейская правда".
Фабрика в Гамбурге в начале августа обратилась в полицию из-за подозрения, что один из работников ворует кофе и затем перепродает его для личного обогащения.
В начале недели правоохранители задержали 31-летнего мужчину, в автомобиле которого нашли около полутонны свежеобжаренного кофе, расфасованного в килограммовые мешки.
По запросу прокуратуры Гамбурга полицейские обыскали квартиру и два гаража, принадлежащих работнику.
"Они изъяли еще 1900 килограммов кофе, более 20 тысяч евро наличными и высококачественные наручные часы как вероятные доходы от преступления и доказательства", – говорится в сообщении.
На время следствия мужчину отпустили, а его автомобиль конфисковали.
Как сообщалось, в июле в Германии осудили трех мужчин за кражу сотен древних золотых монет в 2022 году.
Кроме того, бывший студент юридического факультета в Германии отсудил у ресторана, который его уволил, 100 тысяч евро компенсации.