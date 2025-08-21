В Германии работника обвиняют в краже более 2 тонн кофе с работы

В немецком Гамбурге обвинили в краже в особо крупных размерах 31-летнего мужчину, который, по предварительным данным, присвоил себе более двух тонн кофе с работы.

Об этом сообщила в четверг полиция Гамбурга, пишет "Европейская правда".

Фабрика в Гамбурге в начале августа обратилась в полицию из-за подозрения, что один из работников ворует кофе и затем перепродает его для личного обогащения.

В начале недели правоохранители задержали 31-летнего мужчину, в автомобиле которого нашли около полутонны свежеобжаренного кофе, расфасованного в килограммовые мешки.

По запросу прокуратуры Гамбурга полицейские обыскали квартиру и два гаража, принадлежащих работнику.

"Они изъяли еще 1900 килограммов кофе, более 20 тысяч евро наличными и высококачественные наручные часы как вероятные доходы от преступления и доказательства", – говорится в сообщении.

На время следствия мужчину отпустили, а его автомобиль конфисковали.

