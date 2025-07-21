У Німеччині колишній студент-юрист відсудив 100 тисяч євро за звільнення з ресторану

Колишній студент юридичного факультету в Німеччині відсудив у ресторану, який його звільнив, 100 тисяч євро компенсації.

Деталі справи повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

На момент звільнення чоловік вчився на юридичному факультеті та підробляв у ресторані. Коли він захотів створити профспілку, його перевели на роботу на кухню, а коли він відмовився – звільнили без попередження. Паралельно ресторан оголосив про банкрутство.

Колишній студент, який нині стажується в юридичній компанії, подав загалом 36 позовів проти колишнього роботодавця. У них він просив відшкодування різних збитків – від зарплати до втрачених чайових.

Трудовий суд Мюнхена, де розглядалась справа, став на бік позивача і визнав звільнення незаконним. На думку суду, роботодавець дискримінував студента шляхом звільнення та попереднього поводження з ним.

Згідно з рішенням, роботодавець повинен компенсувати чоловікові весь втрачений заробіток з серпня 2021 року – зокрема втрачені чайові в розмірі 100 євро за зміну, а також пільгові страви та напої, якими студент міг би скористатися після зміни.

Окрім відшкодування збитків, суд також присудив колишньому студенту заробітну плату за прострочення прийняття роботи і зобов'язав роботодавця письмово перепросити перед студентом.

Нагадаємо, у 2023 році у Британії засудили студента Патрика Теллвела з англійського міста Йорк, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ.

Минулого року у Фінляндії на кілька місяців затримали двох російських студентів, яких підозрювали у порушенні санкційного законодавства за обтяжуючих обставин.