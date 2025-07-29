У Німеччині до 11 років за ґратами засудили чоловіків за крадіжку стародавніх монет

У вівторок, 29 липня, у Німеччині засудили трьох чоловіків за крадіжку сотень стародавніх золотих монет у 2022 році.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Трьох чоловіків засудили у вівторок за крадіжку сотень стародавніх золотих монет з німецького музею у 2022 році – їм призначили тюремні терміни до 11 років.

Суд у південному місті Інгольштадт визнав підсудних винними в груповому пограбуванні музею. Четвертого обвинуваченого виправдали у справі про пограбування музею, але визнали винним в інших крадіжках, скоєних цією ж групою.

Підозрювані, які проживали на півночі Німеччини, були заарештовані через кілька місяців після крадіжки, яка сталася 22 листопада 2022 року в Музеї кельтської та римської історії.

Тоді було викрадено 483 кельтські монети, знайдені під час археологічних розкопок у 1999 році. Монети датуються приблизно 100 роком до н.е.

Фото: АР

Восени 2024 року озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме, яка є національним надбанням.

А в січні 2025 року сталося пограбування музею в Ассені. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного історичного музею Румунії для тимчасової експозиції.

Уряд Нідерландів виступив гарантом позики артефактів, тож якщо їх так і не знайдуть, буде змушений виплатити румунській стороні 5,8 млн євро.

У самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.

Станом на квітень у рамках розслідування щодо крадіжки затримали сім осіб. У прокуратурі кажуть, що мають численні докази проти підозрюваних.