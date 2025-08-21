Британія викликала посла Ізраїлю через плани побудови поселення на Західному березі

Велика Британія в четвер викликала посла Ізраїлю Ципі Хотовелі у звʼязку з планами ізраїльської влади втілити суперечливий проєкт побудови поселення на Західному березі річки Йордан.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві британського уряду.

Міністерство закордонних справ Британії пояснило, що викликало ізраїльського посла у відповідь на рішення влади Ізраїлю "затвердити плани будівництва поселень у районі E1, на схід від Єрусалима".

"У разі реалізації ці плани будівництва поселень стануть грубим порушенням міжнародного права і розділять майбутню Палестинську державу на дві частини, що серйозно підірве процес досягнення врегулювання на основі двох держав", – додали в британському МЗС.

Проєкт будівництва поселення E1 передбачає розділення Західного берега річки Йордан і відріже його від Східного Єрусалима.

Ізраїль заморожував проєкт у 2012 та 2020 роках через заперечення США, європейських союзників та інших держав. У середині серпня Ізраїль оголосив про його відновлення на тлі все більшої кількості держав, охочих визнати Палестину.

Цей крок вже розкритикували в Німеччині та Італії.

