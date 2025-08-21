Італія розкритикувала Ізраїль за відновлення суперечливого проєкту поселення

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розкритикував плани Ізраїлю щодо розбудови поселення E1, яке може розділити Західний берег та відрізати його від Східного Єрусалима.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Таяні закликав уряд Ізраїлю співпрацювати з Палестинською національною адміністрацією з метою зміцнення стабільності в усьому регіоні.

"Рішення Ізраїлю про продовження будівництва нових поселень на Західному березі є неприйнятним, суперечить міжнародному праву і загрожує остаточно підірвати дводержавне врегулювання, над досягненням якого італійський уряд продовжує працювати з переконанням і максимальною відданістю", – додав він.

Йдеться про відкладений проєкт, про відновлення якого 14 серпня заявив ізраїльський ультраправий міністр фінансів – його вже розкритикували у Британії та Німеччині.

Це проєкт будівництва поселення E1, яке розділить Західний берег і відріже його від Східного Єрусалима. За словами офісу глави Мінфіну Ізраїлю, цей крок "поховає" ідею створення Палестинської держави.

Проєкт передбачає зведення 3401 будинку для ізраїльських поселенців між існуючим поселенням на Західному березі та Єрусалимом. Ізраїль заморожував його у 2012 та 2020 роках через заперечення США, європейських союзників та інших держав.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

