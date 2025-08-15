Німеччина розкритикувала Ізраїль за відновлення проєкту поселення, що загрожує Палестині

Уряд Німеччини різко розкритикував плани Ізраїлю щодо розбудови поселення E1, яке може розділити Західний берег та відрізати його від Східного Єрусалима.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

У МЗС країни наголосили, що німецький уряд "рішуче відкидає заяви уряду Ізраїлю щодо затвердження будівництва тисяч нових житлових одиниць в ізраїльських поселеннях на Західному березі".

"Будівництво поселень порушує міжнародне право та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Воно ускладнює досягнення двостороннього рішення шляхом переговорів та припинення ізраїльської окупації Західного берега, як того вимагає Міжнародний суд ООН", – заявило зовнішньополітичне відомство Німеччини.

Країна наголосила, що ізраїльські плани щодо поселення Е1 ще більше обмежать "мобільність палестинського населення на Західному березі, фактично розділивши Західний берег на дві частини та відрізавши Східний Єрусалим від решти Західного берега".

"Німецький уряд закликає уряд Ізраїлю припинити будівництво поселень і визнає лише зміни кордонів від 4 червня 1967 року, які були узгоджені сторонами конфлікту. Німецький уряд категорично відкидає будь-які плани анексії з боку уряду Ізраїлю", – додали у заяві.

Мова йде про відкладений проєкт, про відновлення якого 14 серпня заявив ізраїльський ультраправий міністр фінансів – його вже розкритикували у Британії.

Це проєкт будівництва поселення E1, яке розділить Західний берег і відріже його від Східного Єрусалима. За словами офісу глави Мінфіну Ізраїлю, цей крок "поховає" ідею створення Палестинської держави.

Проєкт передбачає зведення 3401 будинку для ізраїльських поселенців між існуючим поселенням на Західному березі та Єрусалимом. Ізраїль заморожував його у 2012 та 2020 роках через заперечення США, європейських союзників та інших держав.

Як відомо, на тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

