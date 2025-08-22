Британія оголосила про зміцнення національної системи протиповітряної оборони

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про посилення протиповітряної оборони країни шляхом закупівлі шести нових зенітних ракетних комплексів Land Ceptor.

Про це йдеться в офіційній заяві, передає "Європейська правда".

Закупівля нових зенітних ракетних комплексів Land Ceptor оцінюється вартістю 118 млн фунтів стерлінгів (близько $158 млн). Ці системи стануть частиною Sky Sabre – найсучаснішої оборонної системи, здатної перехоплювати крилаті ракети, літаки та безпілотні літальні апарати.

Вона надзвичайно точна і здатна вразити об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається з подвійною швидкістю звуку. Ця складна система також може одночасно контролювати політ 24 ракет, направляючи кожну з них на перехоплення окремих цілей.

Велика Британія подвоює кількість розгорнутих систем Sky Sabre, що експлуатуються Збройними силами, з метою посилення своєї протиповітряної оборони.

"Подвоєння наших можливостей розгортання Sky Sabre зміцнить повітряну оборону Великої Британії, захистить британські війська за кордоном і стримає наших супротивників", – заявив міністр збройних сил країни Люк Поллард.

У червні писали, що Британія закупить 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.

У липні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали англо-німецький договір, який містить зобов'язання допомагати один одному в разі збройного нападу.