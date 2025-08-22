Британия объявила об укреплении национальной системы противовоздушной обороны

Министерство обороны Великобритании объявило об усилении противовоздушной обороны страны путем закупки шести новых зенитных ракетных комплексов Land Ceptor.

Об этом говорится в официальном заявлении, передает "Европейская правда".

Закупка новых зенитных ракетных комплексов Land Ceptor оценивается в 118 млн фунтов стерлингов (около $158 млн). Эти системы станут частью Sky Sabre – самой современной оборонной системы, способной перехватывать крылатые ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Она чрезвычайно точна и способна поразить объект размером с теннисный мяч, движущийся с двойной скоростью звука. Эта сложная система также может одновременно контролировать полет 24 ракет, направляя каждую из них на перехват отдельных целей.

Великобритания удваивает количество развернутых систем Sky Sabre, эксплуатируемых Вооруженными силами, с целью усиления своей противовоздушной обороны.

"Удвоение наших возможностей развертывания Sky Sabre укрепит воздушную оборону Великобритании, защитит британские войска за рубежом и сдержит наших противников", – заявил министр вооруженных сил страны Люк Поллард.

В июне писали, что Великобритания закупит 12 новых стелс-истребителей F-35A и присоединится к миссии НАТО по использованию самолетов двойного назначения для транспортировки ядерного оружия.

В июле премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали англо-германский договор, который содержит обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.