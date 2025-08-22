Польські слідчі завершили збір доказів на кукурудзяному полі, де вибухнув дрон

21 серпня ввечері завершився огляд місця вибуху безпілотника в польському селі Осини на Люблінщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat news.

Вилучені докази тепер вивчатимуть експерти. За даними прокуратури, цілком можливо, що апарат прилетів з боку Білорусі.

Інцидент стався в ніч з вівторка на середу поблизу села Осини в Люблінському воєводстві, в якому літаючий об'єкт впав на кукурудзяне поле і вибухнув. В результаті вибуху були вибиті вікна в прилеглих будинках.

У середу вдень віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що об'єкт був російським безпілотником і підкреслив, що інцидент є провокацією з боку Росії, яка сталася в конкретний момент, коли тривають дискусії про мир в Україні.

Справу про вибух розслідують військові та прокуратура.

Речниця Люблінської воєводської прокуратури Агнешка Кенпка повідомила у п'ятничному комюніке, що пізно ввечері у четвер слідчі завершили огляд та фіксацію доказів і слідів на місці вибуху безпілотника. До роботи було залучено близько 150 осіб.

"Наразі всі вилучені сліди та речові докази будуть досліджені експертами різних спеціальностей. Також тривають інші доказові дії у справі", – додала речниця.

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона в ніч проти середи в Люблінському воєводстві.

Однією з версій, яку розглядають слідчі, є те, що дрон міг врізатися в сусідні лінії електропередачі.