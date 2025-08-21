Польща: на схід країни з "високою ймовірністю" залетів дрон з Білорусі

Керівник окружної прокуратури в Любліні Гжегож Трусевич у четвер, 21 серпня, повідомив нову інформацію щодо безпілотного літального апарату, який напередодні впав на кукурудзяне поле в селі Осини.

Його слова цитує RMF24, пише "Європейська правда".

За словами Трусевича, "існує висока ймовірність", що безпілотний літальний апарат "прилетів з Білорусі".

"У поєднанні з записами, які ми маємо, існує дуже висока ймовірність, що об'єкт, ймовірно, прилетів з Білорусі", – підкреслив він.

Він сказав, що безпілотник був сильно пошкоджений, розбившись на багато частин, проте слідчі мають одну велику неушкоджену деталь. За Трусевича, на деталі є напис, ймовірно корейською мовою.

"Сьогодні ми в першу чергу опишемо об'єкти, які нам вдалося виявити. Ми також зосередимося на епіцентрі, щоб ретельно обшукати не тільки те, що було видно, але й те, що може бути під поверхнею землі, зокрема, чи не було електронного пристрою, який можна було б використовувати для подальшого розслідування", – сказав прокурор.

Однією з версій, яку розглядають слідчі, є те, що дрон міг врізатися в сусідні лінії електропередач. Прокуратура забезпечила охорону трьох ліній електропередач, на яких є "ознаки недавнього пошкодження".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця". Міністр оборони Польщі звинуватив Росію в провокації після падіння дрона.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.