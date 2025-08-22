Польские следователи завершили сбор доказательств на кукурузном поле, где взорвался дрон

21 августа вечером завершился осмотр места взрыва беспилотника в польском селе Осины на Люблинщине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat news.

Изъятые доказательства теперь будут изучать эксперты. По данным прокуратуры, вполне возможно, что аппарат прилетел со стороны Беларуси.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду вблизи села Осины в Люблинском воеводстве, в котором летающий объект упал на кукурузное поле и взорвался. В результате взрыва были выбиты окна в близлежащих домах.

В среду днем вице-премьер, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что объект был российским беспилотником и подчеркнул, что инцидент является провокацией со стороны России, которая произошла в конкретный момент, когда продолжаются дискуссии о мире в Украине.

Дело о взрыве расследуют военные и прокуратура.

Пресс-секретарь Люблинской воеводской прокуратуры Агнешка Кенпка сообщила в пятничном коммюнике, что поздно вечером в четверг следователи завершили осмотр и фиксацию доказательств и следов на месте взрыва беспилотника. К работе было привлечено около 150 человек.

"Сейчас все изъятые следы и вещественные доказательства будут исследованы экспертами различных специальностей. Также продолжаются другие доказательные действия по делу", – добавила пресс-секретарь.

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона в ночь на среду в Люблинском воеводстве.

Одной из версий, которую рассматривают следователи, является то, что дрон мог врезаться в соседние линии электропередачи.