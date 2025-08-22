Лісові пожежі в ЄС випалили рекордну площу розміром з Кіпр

Європейський Союз переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю свою історію, випалені площі в четвер перевищили 1 мільйон гектарів.

Про це свідчать дані Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS), які проаналізувало видання Politico, передає "Європейська правда".

Починаючи з січня, пожежі спалили 1,016 млн гектарів – територію, більшу за Кіпр або приблизно третину площі Бельгії.

Це перший раз, коли ЄС подолав позначку в 1 мільйон гектарів з моменту, коли EFFIS почала вести облік у 2006 році. Попередній найгірший сезон лісових пожеж, у 2017 році, охопив трохи менше 988 тисяч гектарів.

Майже дві третини втрат сталися з 5 серпня, коли за даними EFFIS було спалено 380 тисяч гектарів.

Переважна більшість пожеж сталася на Піренейському півострові. На частку Іспанії припадає понад 400 тисяч гектарів, тоді як у значно меншій Португалії полум'я охопило понад 270 тисяч гектарів – або 3 відсотки всієї території країни.

В Іспанії, де записи даних пожеж сягають 1960-х років, цей рік став найгіршим пожежонебезпечним сезоном з 1994 року, згідно з урядовими даними.

Обидві країни протягом останніх тижнів страждають від пекучої спеки, що висушує ліси і перетворює півострів на згарище.

Зміна клімату посилює ризик лісових пожеж, спричиняючи частіші та інтенсивніші хвилі спеки та посухи. Але вчені стверджують, що головною причиною катастрофічних пожеж в Іспанії та Португалії є надлишок легкозаймистої рослинності на покинутих землях і нездатність влади вжити превентивних заходів.

Цього тижня спеціальний прокурор Іспанії з питань охорони навколишнього середовища розпочав розслідування щодо відсутності планів запобігання пожежам.

За даними EFFIS, лісові пожежі також вивільняють велику кількість вуглекислого газу, що сприяє потеплінню планети, і ЄС на шляху до потенційного нового рекорду забруднення, пов'язаного з пожежами.

Уряд Румунії вирішив надати Іспанії допомогу в боротьбі з лісовими пожежами через Механізм цивільного захисту ЄС.