Румунія відправить до Іспанії вогнеборців для допомоги в боротьбі з пожежами

Уряд Румунії вирішив надати Іспанії допомогу в боротьбі з лісовими пожежами через Механізм цивільного захисту ЄС.

Про це румунський уряд повідомив у середу, пише "Європейська правда".

Румунія у межах міжнародної допомоги вирішила направити до Іспанії 51 пожежника з Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій та підпорядкованих підрозділів.

"Транспортування групи реагування відбудеться завтра за підтримки Військово-повітряних сил Румунії в межах Міністерства національної оборони", – анонсували в уряді.

Там додали, що Бухарест підтверджує "солідарність та зобов'язання підтримувати держави-члени Європейського Союзу" в управлінні надзвичайними ситуаціями великого масштабу.

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте минулий тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року в Іспанії вигоріли близько 373 тисяч гектарів – це найгірший сезон пожеж у країні з 2006 року.