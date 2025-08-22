Лесные пожары в ЕС выжгли рекордную площадь размером с Кипр

Европейский Союз переживает худший сезон лесных пожаров за всю свою историю, выжженные площади в четверг превысили 1 миллион гектаров.

Об этом свидетельствуют данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), которые проанализировало издание Politico, передает "Европейская правда".

Начиная с января, пожары сожгли 1 016 тысяч гектаров – территорию больше Кипра или примерно треть площади Бельгии.

Это первый раз, когда ЕС преодолел отметку в 1 миллион гектаров с момента, когда EFFIS начала вести учет в 2006 году. Предыдущий худший сезон лесных пожаров, в 2017 году, охватил чуть менее 988 тысяч гектаров.

Почти две трети потерь произошли с 5 августа, когда по данным EFFIS было сожжено 380 тысяч гектаров.

Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове. На долю Испании приходится более 400 тысяч гектаров, тогда как в значительно меньшей Португалии пламя охватило более 270 тысяч гектаров – или 3 процента всей территории страны.

В Испании, где записи данных пожаров достигают 1960-х годов, этот год стал худшим пожароопасным сезоном с 1994 года, согласно правительственным данным.

Обе страны в течение последних недель страдают от палящего зноя, который высушивает леса и превращает полуостров в пепелище.

Изменение климата усиливает риск лесных пожаров, вызывая более частые и интенсивные волны жары и засухи. Но ученые утверждают, что главной причиной катастрофических пожаров в Испании и Португалии является избыток легковоспламеняющейся растительности на заброшенных землях и неспособность властей принять превентивные меры.

На этой неделе специальный прокурор Испании по вопросам охраны окружающей среды начал расследование об отсутствии планов предотвращения пожаров.

По данным EFFIS, лесные пожары также высвобождают большое количество углекислого газа, что способствует потеплению планеты, и ЕС на пути к потенциальному новому рекорду загрязнения, связанного с пожарами.

Правительство Румынии решило предоставить Испании помощь в борьбе с лесными пожарами через Механизм гражданской защиты ЕС.