Під час цьогорічних пожеж в Іспанії вигоріла територія розміром з Майорку

Загалом 382 607 гектарів згоріло в Іспанії цього року в результаті 228 пожеж, виявлених у різних частинах країни.

Це випливає з даних, оновлених у вівторок Європейською інформаційною системою лісових пожеж (EFFIS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Згідно з цією останньою оцінкою, оприлюдненою 19 серпня до полудня, у 2025 році площа, випалена пожежами в Іспанії, є майже такою ж, як острів Майорка – 364 000 гектари.

За останніми даними, наданими EFFIS, інструментом програми спостереження та моніторингу Землі Copernicus Європейського Союзу (ЄС), ця площа також майже в дев'ять разів перевищує площу, спалену за весь 2024 рік, коли в 219 пожежах згоріло 42 615 гектарів.

Вона також перевищує площу, вигорілу у 2023 році – 91 220 гектарів у 371 пожежі – і значно перевищує показники 2022 року, який досі вважався найгіршим роком за площею, спаленою лісовими пожежами в країні: 306 555 гектарів у 493 пожежах.

Згідно з останніми даними, оприлюдненими цього тижня Цивільним захистом, Іспанія наразі бореться з близько 40 пожежами по всій країні, 23 з яких перебувають в оперативному статусі 2 через їхню серйозність.

16-денна спека, що накрила країну, коли температура подекуди перевищувала 45 градусів, і яка закінчилася вчора, в понеділок, також не сприяла боротьбі з пожежами.

У понеділок, 18 серпня, бурхливі лісові пожежі в Іспанії поширилися на південні схили гірського масиву Пікос-де-Еуропа, і влада закрила частину популярного паломницького маршруту "Каміно-де-Сантьяго".

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте минулий тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.