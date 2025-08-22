Італія у вересні може екстрадувати українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків"

Суд італійської Болоньї у пʼятницю призначив слухання про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова, затриманого за підозрою в підриві російських газогонів "Північний потік" у вересні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Після слухання в закритому режимі в пʼятницю суд Болоньї підтвердив тримання під вартою Кузнєцова, затриманого раніше цього тижня.

"Наступне слухання відбудеться 3 вересня, на якому буде ухвалене рішення про екстрадицію до Німеччини", – ідеться в публікації.

Італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт за запитом Федеральної прокуратури Німеччини.

Німецьке слідство вважає, що Кузнєцов перебував на борту судна під назвою "Андромеда", яке, ймовірно, доправило до місця підриву "Північних потоків" виконавців.

Слідчі німецької Федеральної прокуратури вважають, що Кузнєцов не був одним з водолазів, а радше виконував координаційну роль.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах.

Політики та ЗМІ спочатку припустили, що за вибухами стоять російські зловмисники. Зрештою, слідчі Федеральної поліції та Федеральної прокуратури Німеччини виявили зв'язок з Україною.

У 2024 році федеральний прокурор Єнс Роммель отримав ордер на попередній арешт одного з підозрюваних водолазів – громадянина України. Однак підозрюваний покинув свій будинок у Польщі до того, як його вдалося заарештувати.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.