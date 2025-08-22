Италия в сентябре может экстрадировать украинца, задержанного по делу о подрыве "Северных потоков"

Суд итальянской Болоньи в пятницу назначил слушания об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова, задержанного по подозрению в подрыве российских газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

После слушания в закрытом режиме в пятницу суд Болоньи подтвердил содержание под стражей Кузнецова, задержанного ранее на этой неделе.

"Следующее слушание состоится 3 сентября, на котором будет принято решение об экстрадиции в Германию", – говорится в публикации.

Итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест по запросу Федеральной прокуратуры Германии.

Немецкое следствие считает, что Кузнецов находился на борту судна под названием "Андромеда", которое, вероятно, доставило к месту подрыва "Северных потоков" исполнителей.

Следователи немецкой Федеральной прокуратуры считают, что Кузнецов не был одним из водолазов, а скорее выполнял координационную роль.

Напомним, в конце сентября 2022 года после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено всего четыре утечки на двух трубопроводах.

Политики и СМИ сначала предположили, что за взрывами стоят российские злоумышленники. В конце концов следователи Федеральной полиции и Федеральной прокуратуры Германии обнаружили связь с Украиной.

В 2024 году федеральный прокурор Йенс Роммель получил ордер на предварительный арест одного из подозреваемых водолазов – гражданина Украины. Однако подозреваемый покинул свой дом в Польше до того, как его удалось арестовать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.