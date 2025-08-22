Данія скасує податок на каву й шоколад

Уряд Данії планує скасувати податки на каву та шоколад, щоб полегшити економічне навантаження на домогосподарства через ріст цін на продукти харчування.

Про це в коментарі телеканалу TV2 заявив віцепремʼєр-міністр Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда".

Скасування податку на каву й шоколад обійдеться державному бюджету Данії у 1,2 млрд крон (188,2 млн доларів) у 2026 році, а в 2027 році ця сума зросте до понад 2 млрд крон.

За даними данського уряду, йдеться про найбільше зниження податків на товари повсякденного вжитку за останні десять років.

"Ми обрали те, що матиме негайний ефект для данців, які відразу відчують, що у них з'явилося більше грошей", – сказав Поульсен.

Уряд Данії очікує, що скасування податку на каву здешевить півкілограмову пачку кави на 5 крон – з 79,5 крон до 74,5 крон.

Спеціальний податок на шоколад, який вважається найстарішим податком Данії, застосовується до всіх продуктів, що містять какао, кондитерських виробів, цукатів та жувальної гумки. Податок варіюється залежно від вмісту цукру.

За офіційними статистичними даними, у липні ціна на шоколад у Данії зросла на понад 25,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а ціни на каву підскочили на 35,5%.

