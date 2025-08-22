Дания отменит налог на кофе и шоколад

Правительство Дании планирует отменить налоги на кофе и шоколад, чтобы облегчить экономическую нагрузку на домохозяйства из-за роста цен на продукты питания.

Об этом в комментарии телеканалу TV2 заявил вице-премьер Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда".

Отмена налога на кофе и шоколад обойдется государственному бюджету Дании в 1,2 млрд крон (188,2 млн долларов) в 2026 году, а в 2027 году эта сумма возрастет до более 2 млрд крон.

По данным датского правительства, речь идет о самом большом снижении налогов на товары повседневного потребления за последние десять лет.

"Мы выбрали то, что будет иметь немедленный эффект для датчан, которые сразу почувствуют, что у них появилось больше денег", – сказал Поульсен.

Правительство Дании ожидает, что отмена налога на кофе удешевит полукилограммовую пачку кофе на 5 крон – с 79,5 крон до 74,5 крон.

Специальный налог на шоколад, который считается старейшим налогом Дании, применяется ко всем продуктам, содержащим какао, кондитерским изделиям, цукатам и жевательной резинке. Налог варьируется в зависимости от содержания сахара.

По официальным статистическим данным, в июле цена на шоколад в Дании выросла более чем на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на кофе подскочили на 35,5%.

Ранее стало известно, что правительство Дании, обеспокоенное "кризисом чтения", планирует отменить 25-процентный налог с продажи книг, который сейчас является самым высоким в Европе.

