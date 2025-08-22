Литва інвестує 20 млн євро в центр оборонних інновацій

Литва планує інвестувати близько 20 мільйонів євро в інфраструктуру, обладнання та послуги підтримки для центру розробки, випробування та сертифікації інновацій у сфері оборони та безпеки Vytis.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомило в п'ятницю Міністерство економіки Литви.

Проєкт планується запустити в другому кварталі 2026 року, а центр має розпочати роботу в 2028 році.

"Агресія Росії проти України чітко показала, що національна оборонна промисловість повинна бути готова швидко реагувати на складні ситуації", – заявив міністр економіки Лукас Савіцкас після підписання угоди про співпрацю з партнерами проєкту.

"Vytis надасть нашим компаніям і вченим сучасну інфраструктуру, що дозволить їм не тільки створювати і випробовувати інновації, але й швидко впроваджувати їх у практику", – додав він.

До консорціуму Vytis входять Міністерство економіки та інновацій, Науково-технологічний парк Каунаса – ініціатор та координатор проєкту, Агентство з інновацій, Управління внутрішніх водних шляхів, Університет Витаутаса Магнуса, Литовська спілка стрільців та Литовський інститут енергетики.

Vytis зосередиться на розробці систем безпілотних літальних апаратів для повітря і води, технологій автономного виявлення загроз, малих розвідувальних супутників, рішень для військового зв'язку, а також мобільних систем зберігання енергії та резервного живлення.

Пріоритетні напрямки будуть узгоджені з Збройними силами Литви, Міністерством оборони та іншими оборонними і безпековими установами.

Центр буде розробляти, випробовувати і сертифікувати технології та продукти оборонного і подвійного призначення.

Нагадаємо, днями у Литві наблизились до рішень, які дозволять збивати цілі в повітряному просторі країни.

Як повідомлялось, напередодні Литва закрила частину авіапростору на кордоні з Білоруссю через білорусько-російські навчання "Запад".