Литва закрила частину авіапростору на кордоні з Білоруссю через навчання "Запад"

З наближенням навчань "Запад-2025" Литва закрила повітряний простір уздовж частини кордону з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомили в Міністерстві національної оборони, рішення було прийнято Міністерством транспорту і комунікацій після отримання запиту від головнокомандувача Збройних сил.

"Це було зроблено з урахуванням ситуації з безпекою і загроз для суспільства, в тому числі ризиків, що виникають для цивільної авіації через порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами, а також необхідності створення необхідних умов для виконання литовськими військовими встановлених законом завдань у мирний час у відповідь на такі та подібні порушення повітряного простору", – йдеться в коментарі міністерства.

Частина повітряного простору на кордоні закрита з минулої середи.

Як зазначили в Агентстві транспортної компетенції, польоти в обмежених зонах можливі у виняткових випадках після отримання дозволу від головнокомандувача Збройних сил Литви.

Заборона на польоти літаків у частині прикордонної зони діятиме до 1 жовтня.

"Її можуть продовжити, якщо загроза від безпілотних літальних апаратів, що входять у повітряний простір Литви, не зменшиться", – заявили в міністерстві.

Загальна протяжність литовського кордону з Білоруссю становить 679 кілометрів. При цьому не уточнюється, яка саме частина повітряного простору закрита.

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

Литовські прикордонники посилять охорону кордонів і розгорнуть додаткові сили через навчання.

У червні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи "Запад-2025", зауважив, що найкращі підрозділи РФ "загрузли в Україні".

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.