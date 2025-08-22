Литва инвестирует 20 млн евро в центр оборонных инноваций

Литва планирует инвестировать около 20 миллионов евро в инфраструктуру, оборудование и услуги поддержки для центра разработки, испытания и сертификации инноваций в сфере обороны и безопасности Vytis.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщило в пятницу Министерство экономики Литвы.

Проект планируется запустить во втором квартале 2026 года, а центр должен начать работу в 2028 году.

"Агрессия России против Украины четко показала, что национальная оборонная промышленность должна быть готова быстро реагировать на сложные ситуации", – заявил министр экономики Лукас Савицкас после подписания соглашения о сотрудничестве с партнерами проекта.

"Vytis предоставит нашим компаниям и ученым современную инфраструктуру, которая позволит им не только создавать и тестировать инновации, но и быстро внедрять их в практику", – добавил он.

В консорциум Vytis входят Министерство экономики и инноваций, Научно-технологический парк Каунаса – инициатор и координатор проекта, Агентство по инновациям, Управление внутренних водных путей, Университет Витаутаса Магнуса, Литовский союз стрелков и Литовский институт энергетики.

Vytis сосредоточится на разработке систем беспилотных летательных аппаратов для воздуха и воды, технологий автономного обнаружения угроз, малых разведывательных спутников, решений для военной связи, а также мобильных систем хранения энергии и резервного питания.

Приоритетные направления будут согласованы с Вооруженными силами Литвы, Министерством обороны и другими оборонными и безопасностными учреждениями.

Центр будет разрабатывать, испытывать и сертифицировать технологии и продукты оборонного и двойного назначения.

Напомним, на днях в Литве приблизились к решениям, которые позволят сбивать цели в воздушном пространстве страны.

Как сообщалось, накануне Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью из-за белорусско-российских учений "Запад"