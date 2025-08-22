У Нідерландах несподівано йде у відставку глава МЗС

Виконувач обовʼязків міністра закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп у пʼятницю оголосив, що подає у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Вельдкамп оголосив про відставку з посаду очільника МЗС Нідерландів після засідання уряду у пʼятницю, пояснивши це блокуванням подальших заходів проти Ізраїлю іншими міністрами.

"Я відчув протидію в уряді щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з подіями в місті Газа та на Західному березі річки Йордан", – сказав посадовець журналістам.

Він додав, що не має "достатньої впевненості, що в найближчі місяці та роки ситуація зміниться, якщо мої повноваження будуть так обмежені".

"Я їду додому і напишу заяву про відставку", – зазначив Вельдкамп.

Увесь уряд Нідерландів зараз перебуває у статусі виконувачів обовʼязків після того, як на початку червня з нього вийшла ультраправа Партія свободи через незгоду з міграційною політикою.

Дострокові парламентські вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня.

Деталі читайте у статті "Втеча ультраправих".