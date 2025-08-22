В Нидерландах неожиданно уходит в отставку глава МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп в пятницу объявил, что подает в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Вельдкамп объявил об отставке с поста главы МИД Нидерландов после заседания правительства в пятницу, объяснив это блокированием дальнейших мер против Израиля другими министрами.

"Я почувствовал противодействие в правительстве в отношении принятия дополнительных мер в связи с событиями в городе Газа и на Западном берегу реки Иордан", – сказал чиновник журналистам.

Он добавил, что не имеет "достаточной уверенности, что в ближайшие месяцы и годы ситуация изменится, если мои полномочия будут так ограничены".

"Я еду домой и напишу заявление об отставке", – отметил Вельдкамп.

Все правительство Нидерландов сейчас находится в статусе исполняющих обязанности после того, как в начале июня из него вышла ультраправая Партия свободы из-за несогласия с миграционной политикой.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября.

