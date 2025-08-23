У Німеччині втретє за історію міністерка бере декретну відпустку

Міністерка будівництва Німеччини Верена Хуберц оголосила, що піде в декретну відпустку, що досі траплялось лише двічі в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Хуберц оголосила, що піде в декретну відпустку з грудня 2025 року, а повернеться вже в березні.

"Я сама зроблю паузу під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Мій партнер візьме на себе відпустку для догляду за дитиною", – додала міністерка в заяві, наданій Bild.

Фото: Instagram Верени Хуберц

На час відпустки Хуберц Міністерством будівництва керуватимуть три державні секретарі, які також будуть уповноважені представляти відомство у парламенті та на засіданнях уряду.

Міністерка додала, що після виходу з декретної відпустки планує поєднувати виховання дитини з роботою і стати прикладом для інших жінок.

До Верени Хуберц у Німеччині були лише два випадки декретних відпусток

У 2011 році Крістіна Шрьодер стала першою міністеркою, яка народила дитину під час перебування на посаді. Вона через два роки пішла з політики, аби приділяти більше уваги сімʼї.

А у 2016 році у декретну відпустку пішла міністерка у справах сім'ї землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг. Через три місяці вона вже повернулась на роботу.

Нагадаємо, у Фінляндії колишній міністр оборони Антті Кайкконен на початку 2023 року взяв відпустку для догляду за дитиною приблизно на два місяці.

А колишній віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Данії Якоб Еллеманн-Єнсен невдовзі після шестимісячної відпустки через стрес вирішив піти з політики.