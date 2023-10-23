Віцепрем'єр Данії іде з політики невдовзі після піврічної відпустки у зв’язку зі стресом

Віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив у понеділок, що йде з політики невдовзі після своєї шестимісячної відпустки через стрес.

Про це Еллеманн-Єнсен заявив на брифінгу у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен стане виконувачем обов'язків віцепрем'єр-міністра і міністра економіки, повідомив Еллеманн-Єнсен на брифінгу.

"Я хотів би чітко заявити, що ми продовжимо нашу роботу з реалізації урядової платформи, тому що я вважаю, що Ліберальна партія повинна залишитися в уряді", – сказав Лунд Поульсен.

Ліберальна партія Еллеманна-Єнсена відстає в опитуваннях громадської думки з грудня минулого року, коли вона увійшла до уряду, орієнтованого на реформи.

Ліберальна партія обере нового голову на засіданні наступного місяця.

Лунд Поульсен раніше заміняв Еллеманна-Єнсена на посаді міністра оборони, коли останній був змушений взяти лікарняний, який тривав пів року.

У лютому Якоб Еллеманн-Єнсен у своєму дописі на Facebook заявив, що йому "доведеться на деякий час припинити роботу і піти у відпустку". Пізніше було оголошено, що він страждає від стресу.

Коли Еллеманн-Єнсен повернувся на свою посаду 1 серпня, Лунд Поульсен повернувся до обов'язків міністра економіки в данському уряді.

У серпні Еллеманн-Єнсен і Лунд Поульсен помінялися посадами на тлі суперечливої угоди з ізраїльською компанією про постачання зброї.