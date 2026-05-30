Два батальйони Бундесверу прибули до Литви для участі у навчаннях 

Солдати та військова техніка Бундесверу прибули до Литви для перших масштабних бойових навчань за участю німецької бригади, яка дислокується в цій балтійській країні.

Представник 45-ї бронетанкової бригади Збройних сил Німеччини, повідомив у п’ятницю, що до Литви для проведення навчань "Щит свободи" поромним та залізничним транспортом було відправлено ще два батальйони, озброєні танками Leopard та бронетранспортерами Puma.

Для проведення навчань на військовому полігоні Пабраде зберуться близько 2 900 військовослужбовців, з яких 2 300 – німецькі солдати. До маневрів буде залучено близько 800 одиниць техніки з восьми країн НАТО.

Військові пройдуть підготовку "в реальних умовах з використанням усіх елементів сучасного поля бою", зокрема безпілотників, мінометів, артилерії, ударних вертольотів, бойових танків та бронетранспортерів.

Німеччина розгорнула цю бригаду в Литві у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її вторгнення в Україну. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Нині в країні дислокується близько 1 800 військовослужбовців цього підрозділу.

Два батальйони, розгорнуті для проведення навчань, мають бути повністю передислоковані до Литви, щойно ця країна завершить створення необхідної інфраструктури.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади – у тому числі щодо проживання їхніх родин і доступу до освіти для дітей.