В Германии в третий раз за историю министр берет декретный отпуск

Министр строительства Германии Верена Хуберц объявила, что уходит в декретный отпуск, что до сих пор случалось только дважды в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Хуберц объявила, что уйдет в декретный отпуск с декабря 2025 года, а вернется уже в марте.

"Я сама сделаю паузу во время отпуска в связи с беременностью и родами. Мой партнер возьмет на себя отпуск по уходу за ребенком", – добавила министр в заявлении, предоставленном Bild.

Фото: Instagram Верены Хуберц

На время отпуска Хуберц Министерством строительства будут руководить три государственных секретаря, которые также будут уполномочены представлять ведомство в парламенте и на заседаниях правительства.

Министр добавила, что после выхода из декретного отпуска планирует совмещать воспитание ребенка с работой и стать примером для других женщин.

До Верены Хуберц в Германии были только два случая декретных отпусков

В 2011 году Кристина Шредер стала первой министром, которая родила ребенка во время пребывания в должности. Через два года она ушла из политики, чтобы уделять больше внимания семье.

А в 2016 году в декретный отпуск ушла министр по делам семьи земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Через три месяца она уже вернулась на работу.

Напомним, в Финляндии бывший министр обороны Антти Кайкконен в начале 2023 года взял отпуск по уходу за ребенком примерно на два месяца.

А бывший вице-премьер-министр и министр экономики Дании Якоб Эллеманн-Йенсен вскоре после шестимесячного отпуска из-за стресса решил уйти из политики.