Російський солдат, який нелегально потрапив до Норвегії, попросив притулку

Російський військовослужбовець, затриманий у норвезькому прикордонному регіоні Фіннмарк після незаконного перетину кордону, попросив притулку.

Про це порталу Dagbladet повідомив його адвокат Тронд Піті, пише "Європейська правда".

За словами Піті, затриманий громадянин Росії попросив про притулок у Норвегії, "і я вважаю, що він пройде звичайну процедуру надання притулку".

Адвокат підтвердив Dagbladet, що чоловік раніше був солдатом російської армії і перебував в Україні.

"Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він перетнув кордон, він сам спробував зв'язатися з норвезькими органами влади на місці", – додав Біті.

Про затримання російського військовослужбовця після незаконного перетину кордону з Норвегією стало відомо напередодні. Його адвокат сказав, що чоловік уже пройшов кілька допитів.

Це не перший випадок, коли російські військові та бойовики просять притулку в Норвегії. Нагадаємо, на початку 2023 року до Норвегії втік колишній командир групи Вагнера, який став відомий бійкою в барі.