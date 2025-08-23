Российский солдат, нелегально попавший в Норвегию, попросил убежища

Российский военнослужащий, задержанный в норвежском приграничном регионе Финнмарк после незаконного пересечения границы, попросил убежища.

Об этом порталу Dagbladet сообщил его адвокат Тронд Пити, пишет "Европейская правда".

По словам Пити, задержанный гражданин России попросил убежища в Норвегии, "и я считаю, что он пройдет обычную процедуру предоставления убежища".

Адвокат подтвердил Dagbladet, что мужчина ранее был солдатом российской армии и находился в Украине.

"Он пересек границу пешком, перелез через забор. Когда он пересек границу, он сам попытался связаться с норвежскими властями на месте", – добавил Бити.

О задержании российского военнослужащего после незаконного пересечения границы с Норвегией стало известно накануне. Его адвокат сказал, что мужчина уже прошел несколько допросов.

Это не первый случай, когда российские военные и боевики просят убежища в Норвегии. Напомним, в начале 2023 года в Норвегию сбежал бывший командир группы Вагнера, который стал известен дракой в баре.