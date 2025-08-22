Російський військовий утік до Норвегії, його затримали

Норвезька поліція у пʼятницю вранці затримала російського військовослужбовця, який нелегально перетнув кордон Норвегії та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

Прикордонні сили Норвегії виявили незаконний перетин кордону через річку Пасвікельва близько 9:20 у пʼятницю і повідомили про це поліцію району Фіннмарк.

Правоохоронці пізніше повідомили про затримання чоловіка, але не уточнили його походження чи мотиви перетину кордону. Поліція безпеки Норвегії також сказала, що знає про затримання, та відмовилась розголошувати деталі.

Адвокат затриманого Тронд Біті сказав VG, що він – російський військовослужбовець.

"Він перебував в Україні і вирішив, що більше не хоче брати участь у війні. Він вирішив втекти до Норвегії", – додав він.

За словами Біті, російський військовий ухвалив таке рішення з "міркувань совісті".

Нагадаємо, на початку 2023 року до Норвегії втік колишній командир групи Вагнера, який став відомий бійкою в барі.

Норвегія в середу офіційно створила другу бригаду в своєму арктичному регіоні на кордоні з Росією.