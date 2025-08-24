Спецпредставник американського президента Кіт Келлог прибув до Києва.

Про це стало відомо з прямої трансляції щодо на честь урочистостей до Дня незалежності, пише "Європейська правда".

У неділю, 24 серпня, спецпредставник американського президента Дональда Трампа прибув до Києва.

Скриншот: трансляція

В урочистостях до Дня незалежності взяв участь прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який також перебуває із візитом у Києві.

"Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною", – запевнив він.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келлогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона.

ЗМІ раніше дізнались, що спеціального представника не включили до делегації США на саміті між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним через позицію Росії.