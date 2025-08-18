Зеленський після зустрічі з Келлогом: у Трампа є сила, щоб примусити Росію до миру

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генералом Кітом Келлогом у Вашингтоні заявив, що Росію можна примусити до миру тільки силою – і у президента США Дональда Трампа є така сила.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави подякував Келлогу за зустріч, що пройшла перед переговорами президентів України і США, а також європейських лідерів у Вашингтоні в понеділок.

"Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтона Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що питання миру стосується всієї Європи.

"Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", – наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив про чергові російські атаки цієї ночі, під час яких загинули мирні жителі, серед них двоє дітей, а десятки людей отримали поранення.

Президент розповів, що на зустрічі обговорювали ситуацію на полі бою, дипломатичні можливості України, Європи та США.

"Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", – наголосив Зеленський.

За даними ЗМІ, після лютневого скандалу в Овальному кабінеті британські посадовці намагалися навчити Зеленського "говорити мовою Трампа" – очікується, що цей підхід втілиться під час переговорів у Білому домі в понеділок.

За повідомленням видання Axios, Білий дім питав українських посадовців, чи одягне Зеленський костюм на зустріч з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок.

Одяг Зеленського став проблемою під час його попередньої зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско.