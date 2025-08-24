Спецпредставитель американского президента Кит Келлог прибыл в Киев.

Об этом стало известно из прямой трансляции, посвященной торжествам по случаю Дня Независимости, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 24 августа, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа прибыл в Киев.

Скриншот: трансляция

В торжествах по случаю Дня Независимости принял участие премьер-министр Канады Марк Карни, который также находится с визитом в Киеве.

"Канада всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной", – заверил он.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.

СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.