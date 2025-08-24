Келлог прибыл в Киев
Новости — Воскресенье, 24 августа 2025, 12:11 —
Спецпредставитель американского президента Кит Келлог прибыл в Киев.
Об этом стало известно из прямой трансляции, посвященной торжествам по случаю Дня Независимости, пишет "Европейская правда".
В воскресенье, 24 августа, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа прибыл в Киев.
В торжествах по случаю Дня Независимости принял участие премьер-министр Канады Марк Карни, который также находится с визитом в Киеве.
"Канада всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной", – заверил он.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.
СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.