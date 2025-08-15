ЗМІ: Трамп не взяв Келлога на Аляску через позицію Росії

Спеціального представника американського президента Кіта Келлога не включили до делегації США, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску на саміт між Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним, через позицію Росії.

Про це CNN повідомив обізнані посадовці адміністрації Трампа, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника, Келлог сприймається російською стороною прихильником України, що могло б зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною".

Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, заявили два високопоставлені посадовці адміністрації, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою.

Один із співрозмовників також зазначив, що Рубіо не вважається м'яким щодо Росії, з огляду на його попередні заяви, в яких він називав Путіна військовим злочинцем.

Водночас європейці стурбовані тим, що Келлог не увійшов до складу делегації.

"Він сподівався бути там, і він повинен бути там", – сказав один європейський посадовець, додавши, що відсутність його глибоких знань є втратою.

На його думку, Келлог найкраще розуміє, на що може піти Україна в рамках угоди.

За інформацією співрозмовників, Келлог, ймовірно, буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-які майбутні зустрічі між США, Росією та Україною.

Як повідомляли, Трамп вже вилетів на Аляску. Дорогою він провів першу телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Також Трамп у спілкуванні зі ЗМІ на борту заявив, що "не буде вести перемовини від імені України", коли буде йтися про територіальні питання.