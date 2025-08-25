Литва звинуватила владу Грузії в інформаційній атаці

Литовське Міністерство закордонних справ назвало "скоординованою інформаційною атакою" твердження ЗМІ і влади Грузії про те, що Велика Британія нібито готує в Литві активістів для організації заворушень під час грузинських муніципальних виборів, які відбудуться в жовтні.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Про "підготовку активістів у Литві" повідомив медіахолдинг Prime Time, який вважається лояльним до грузинської влади.

У повідомленні йшлося, що в Литві активістів "навчають тактиці вуличних протестів, провокаціям, документуванню дій правоохоронних органів, самообороні під час затримання". При цьому Prime Time не наводить точних джерел інформації.

Після публікації прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про "серйозну стурбованість".

За його словами, після ухвалення закону про "іноземних агентів" "вдалося знизити рівень поляризації, проте НУО знаходять інші шляхи".

"Ми бачимо, що вони придумали альтернативні форми: привезли до Литви радикальних активістів для навчання, щоб посилити поляризацію… Дуже шкода, що певні європейські сили пов'язані зі спробами розпалювати ненависть у Грузії", – сказав Кобахідзе.

У відповідь в МЗС Литви підкреслили, що такі заяви є чутками і розглядаються як "скоординована інформаційна атака, яка вводить в оману, оскільки вони не мають нічого спільного з реальністю".

"Такі дії безпосередньо пов'язані з відходом грузинської влади від демократичних цінностей і європейського шляху, з репресіями проти політичної опозиції, громадянського суспільства та незалежних ЗМІ", – заявили в міністерстві.

Варто зазначити, що нещодавно партія "Грузинська мрія" знову використала тему війни в Україні в передвиборчій рекламі, цього разу на місцевих виборах.

У відповідь в МЗС України порадили владі Грузії показати "більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва".