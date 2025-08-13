У Грузії партія влади знову використала тему війни в Україні у передвиборчій рекламі

У Грузії керівна партія "Грузинська мрія" знову використовує тему війни в Україні в передвиборчій рекламі на місцевих виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

У роликах з одного боку показані розбомблені українські міста, а з іншого – фотографії з Грузії, з відреставрованими фасадами будинків, парками і дорогами.

"Обирай мир" – головне гасло "Мрії" на виборах мера столиці.

Опозиція тим часом заявляє, що керівна партія перетворила Тбілісі на "місто смерті".

Негативну реакцію частини користувачів соцмереж викликали кадри фонтана в парку Ваке, в якому 13 жовтня 2022 року від удару струмом загинула 13-річна Маріта Мепарішвілі.

Опоненти згадують про дитину, яка загинула від удару струмом, про 16-річного юнака, який потонув у канаві біля парку Ріке, та інші серйозні події, що сталися в столиці за останні кілька років.

Торік "Грузинська мрія" у межах передвиборчої агітації виготовила банери та відеоролики, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті, – "нормальне життя" у Грузії.

Підписи на банерах закликали виборців "обирати мир" і "сказати ні війні".

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

На грузинську владу це не подіяло.