Литва обвинила власти Грузии в информационной атаке

Литовское Министерство иностранных дел назвало "скоординированной информационной атакой" утверждение СМИ и властей Грузии о том, что Великобритания якобы готовит в Литве активистов для организации беспорядков во время грузинских муниципальных выборов, которые состоятся в октябре.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

О "подготовке активистов в Литве" сообщил медиахолдинг Prime Time, который считается лояльным к грузинским властям.

В сообщении говорилось, что в Литве активистов "обучают тактике уличных протестов, провокациям, документированию действий правоохранительных органов, самообороне при задержании". При этом Prime Time не приводит точных источников информации.

После публикации премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о "серьезной обеспокоенности".

По его словам, после принятия закона об "иностранных агентах" "удалось снизить уровень поляризации, однако НПО находят другие пути".

"Мы видим, что они придумали альтернативные формы: привезли в Литву радикальных активистов для обучения, чтобы усилить поляризацию... Очень жаль, что определенные европейские силы связаны с попытками разжигать ненависть в Грузии", – сказал Кобахидзе.

В ответ в МИД Литвы подчеркнули, что такие заявления являются слухами и рассматриваются как "скоординированная информационная атака, которая вводит в заблуждение, поскольку они не имеют ничего общего с реальностью".

"Такие действия напрямую связаны с отходом грузинских властей от демократических ценностей и европейского пути, с репрессиями против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ", – заявили в министерстве.

Стоит отметить, что недавно партия "Грузинская мечта" снова использовала тему войны в Украине в предвыборной рекламе, на этот раз на местных выборах.

В ответ в МИД Украины посоветовали властям Грузии показать "более правдивую картинку: российский триколор справа и закрытые двери ЕС и НАТО слева".