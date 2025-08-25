Президент Польши ветировал закон о помощи гражданам Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон, который касается помощи украинским беженцам от войны.

Об этом сообщило в пятницу польское издание Onet, пишет "Европейская правда".

Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой для безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась.

"Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) "800+" должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше", – подчеркнул он.

Новая редакция закона о помощи гражданам Украины, ветированная Навроцким, также предусматривает продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, которые бегут от войны, до 4 марта 2026 года.

"Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной социальной справедливости. Поляки в своей стране должны быть по крайней мере на равных с нашими гостями из Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", – цитирует также объяснения Навроцкого Interia.

В то же время он добавил, что предложил свой проект закона по этому вопросу.

"Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона", – сказал он.

Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий на пресс-конференции в понедельник отметил, что это решение не направлено против украинцев, находящихся в Польше.

Он подчеркнул, что изменений не должны бояться те, кто легально работает, платит налоги или имеет собственный бизнес. "Однако была группа, которая не проявляла к этому интереса", – добавил он.

Богуцкий отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков.

"Именно поляки являются хозяевами в своей стране и именно поляки должны иметь наибольшие привилегии, а не любая другая национальность", – сказал он.

