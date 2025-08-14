Навроцький закликає Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький висловився щодо інциденту на Національному стадіоні, де під час одного з концертів з'явилися прапори ОУН-УПА.

Про інцидент він згадав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Він висловив сподівання, що Сейм прийме поправку до закону, яка заборонить використання цієї символіки на території Польщі.

"Необхідно розібратися з законом, щоб такі ситуації більше не повторювалися", – сказав польський президент.

Він оцінив ситуацію як "скандальну".

Навроцький нагадав, що ще на посаді голови Інституту національної пам'яті брав участь у підготовці проєкту внесення змін до закону про ІНП і розширення каталогу символів, які переслідуються за законом, включивши до нього червоно-чорний прапор.

"Це має бути зроблено в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт знаходиться в польському парламенті. Сподіваюся, що парламентська більшість нарешті його

Навроцький заявив, що вважає "бандерівську" символіку, яка з'являється як в українському, так і в польському публічному просторі, обурливою, але її присутність у Польщі є абсолютно "неприйнятною".

"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", – підкреслив він. Він також оцінив рішення прем'єр-міністра Дональда Туска розпочати процедуру видворення з країни кількох десятків відвідувачів концерту як правильне рішення.

На думку президента, не можна виключати, що це була російська провокація, але, на його думку, важливим є також просвітницька робота з громадськістю.

"Ми усвідомлюємо, що і в Україні бандерівська символіка в народній освіті не описується так, як це відповідає історичним дослідженням", – сказав він.

"Незалежно від того, що стало причиною цієї ганебної поведінки, ми повинні відреагувати на неї рішуче, а також подбати про закон, який є в польському Сеймі, щоб була криміналізація і такі ситуації більше не повторювалися", – закликав він.

Навроцький також додав, що в майбутньому може підняти це питання перед президентом України Володимиром Зеленським.

Посол України в Польщі Василь Боднар також відреагував на події під час концерту білоруського репера Макса Коржа минулої суботи на Національному стадіоні у Варшаві.

Читайте також Прапор УПА та депортації в Україну: як російськомовний концерт збурив Польщу проти українців