Португалія підраховує збитки від найбільшої лісової пожежі в історії країни

В центральній частині Португалії близько 1000 пожежників у понеділок залишалися у стані готовності, щоб запобігти повторному поширенню лісової пожежі, яку влада назвала найбільшою в історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як зазначено, ця пожежа знищила територію, в 10 разів більшу за острів Мангеттен.

Пожежа була локалізована лише в неділю після 11 днів бурхливого горіння, в результаті якого згоріло 64 451 га лісових угідь, розповів представник Національного управління цивільної оборони Тельмо Феррейра.

За даними Інституту охорони природи та лісів (ICNF), це найбільша пожежа, яка коли-небудь фіксувалася в Португалії. Попередній рекорд становив 53 тисячі гектарів, знищених лісовою пожежею у жовтні 2017 року.

Феррейра повідомив, що в понеділок майже 1000 пожежників і 300 транспортних засобів проводили "операції спостереження".

Уряд оголосив про низку надзвичайних заходів для надання допомоги постраждалим районам, включаючи фінансування відновлення зруйнованих будинків і допомогу фермерам.

Португалія та сусідня Іспанія останні два місяці боролися з численними лісовими пожежами, які поширювалися через спеку та посуху.

В останні дні завдяки покращенню погодних умов обом країнам вдалось стримати поширення вогню.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року в Португалії згоріли близько 278 тисяч гектарів.