Португалия подсчитывает убытки от крупнейшего лесного пожара в истории страны

В центральной части Португалии около 1000 пожарных в понедельник оставались в состоянии готовности, чтобы предотвратить повторное распространение лесного пожара, который власти назвали крупнейшим в истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как указано, этот пожар уничтожил территорию, в 10 раз большую, чем остров Манхэттен.

Пожар был локализован только в воскресенье после 11 дней бурного горения, в результате которого сгорело 64 451 га лесных угодий, рассказал представитель Национального управления гражданской обороны Тельмо Феррейра.

По данным Института охраны природы и лесов (ICNF), это самый большой пожар, который когда-либо фиксировался в Португалии. Предыдущий рекорд составлял 53 тысячи гектаров, уничтоженных лесным пожаром в октябре 2017 года.

Феррейра сообщил, что в понедельник почти 1000 пожарных и 300 транспортных средств проводили "операции наблюдения".

Правительство объявило о ряде чрезвычайных мер для оказания помощи пострадавшим районам, включая финансирование восстановления разрушенных домов и помощь фермерам.

Португалия и соседняя Испания последние два месяца боролись с многочисленными лесными пожарами, которые распространялись из-за жары и засухи.

В последние дни благодаря улучшению погодных условий обеим странам удалось сдержать распространение огня.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году в Португалии сгорели около 278 тысяч гектаров.