Премʼєр Іспанії попередив про "непрості години" боротьби з лісовими пожежами

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок попередив, що найближчі години стануть вирішальними у боротьбі з лісовими пожежами, які знищили рекордну площу території.

Під час візиту до регіону Естремадура на заході Іспанії, який постраждав від лісових пожеж, Санчес закликав ЗМІ та громадян "бути надзвичайно обережними" і "не втрачати пильності".

"Попереду ще критичні моменти, попереду ще непрості години", – додав він.

Іспанський премʼєр також скористався нагодою, аби наголосити на все більшій серйозності кліматичної кризи.

"Щороку надзвичайна ситуація з кліматом погіршується, щороку вона стає все більш повторюваною, і щороку її наслідки прискорюються", – зазначив Санчес.

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте минулий тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року в Іспанії вигоріли близько 373 тисяч гектарів – це найгірший сезон пожеж у країні з 2006 року.