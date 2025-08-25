Як удари по "Дружбі" тиснуть на Орбана і чи стане проблемою "помста" Угорщини

Вчора президент України Володимир Зеленський вперше відкрито визнав залежність ударів по нафтопроводу "Дружба" від блокування угорським прем'єром Віктором Орбаном відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС. Досі українські посадовці не підтверджували офіційно зв'язок між зупинками "Дружби" та блокадою Будапешта.

Наскільки ефективним може виявитися такий тиск на Угорщину? І наскільки небезпечними для України можуть бути дії у відповідь угорської влади?

Про те, наскільки ефективним може виявитися такий тиск на Угорщину і наскільки небезпечними для України можуть бути дії у відповідь угорської влади, "Європейській правді" розповіла менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко. Її відповіді – в матеріалі Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина. Далі – основні її тези.

Залежність Угорщини та Словаччини від трубопровідних поставок через "Дружбу" дає змогу одночасно демонструвати Кремлю відданість і стабільний попит на його нафту, а також створювати зручний прецедент для впливу на політику ЄС.

Ключовий ризик нинішнього тиску України – будь-який збій у транзиті можна подати як "українську атаку на угорських споживачів" і використати для внутрішньої мобілізації – особливо напередодні парламентських виборів у квітні 2026 року. Згадаймо недавню кампанію Орбана з "референдумом", де угорців агітували проти вступу України до ЄС, що влада країни використала для блокування переговорів.

Саме тому в короткостроковій перспективі атака на "Дружбу" може створити ризики і для України.

Інша справа – якщо український тиск на російський нафтопровід матиме регулярне продовження.

Надалі можлива енергетична криза, але не критична і на короткий строк.

За оцінками компанії MOL, на повноцінне переорієнтування Угорщина буде готова не раніше 2026 року, але інвестиції вже йдуть.

Важливо також, що попри риторику з Будапешта всередині ЄС, попередня зупинка "Дружби" 18 серпня залишилася майже непоміченою: Брюссель одразу заспокоїв, що постачання загалом залишаються стабільними.

Чи означає це, що залежність Угорщини від нафти, що поступає по "Дружбі", є перебільшеною? Не зовсім!

Переривання поставок через "Дружбу", навіть тимчасові, окрім очевидних збитків для країни-агресора, оголюють вразливість від російських енергоресурсів. Зупинки трубопровідних поставок російської нафти є додатковим аргументом Брюсселя для посилення тиску на Будапешт і Братиславу для прискорення диверсифікації та остаточної відмови від російського ресурсу.

У відповідь на дії ЗСУ Угорщина вже не вперше натякає на потенційне припинення експорту електроенергії.

Але механізми ЄС роблять це малоймовірним.

І навіть якщо Будапешт таки реалізує свої погрози, це стане серйозним викликом для України, але не катастрофою.

